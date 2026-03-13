ImmunityBio Aktie
WKN DE: A2QQ2E / ISIN: US45256X1037
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13.03.2026 15:46:27
ImmunityBio Stock Rises 9% Over Large-Scale NK Cell Production And Cryopreservation
(RTTNews) - Shares of ImmunityBio, Inc. (IBRX) are climbing around 9 percent on Friday morning trading after the successful completion of manufacturing engineering programs, NK2022 and NK2023, establishing a safe, reproducible, and scalable leukapheresis-to-manufacturing pathway for its autologous memory cytokine-enhanced natural killer or M-ceNK cell therapy platform.
The company's shares are currently trading at $8.61 on the Nasdaq, up 9.91 percent. The stock opened at $8.21 and has climbed as high as $8.66 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $1.83 to $12.43.
Additionally, a Phase I program combining M-ceNK with ANKTIVA was completed in patients with relapsed or refractory tumors demonstrating safety following infusion of the M-ceNK drug product.
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