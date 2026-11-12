Immuno-Biological Laboratories präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Immuno-Biological Laboratories hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,27 JPY gegenüber 8,67 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 277,2 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 274,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at