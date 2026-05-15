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15.05.2026 06:31:29
Immuno-Biological Laboratories präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Immuno-Biological Laboratories hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 8,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Immuno-Biological Laboratories 12,42 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,19 Prozent auf 262,8 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 35,33 JPY. Im Vorjahr hatte Immuno-Biological Laboratories 26,74 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 1,00 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 969,53 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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