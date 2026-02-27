Immunocore legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Immunocore präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Immunocore hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,470 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 104,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Immunocore 83,3 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,710 USD. Im Vorjahr hatten -1,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 400,95 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Immunocore 310,33 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 0,325 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 403,27 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at