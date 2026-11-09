Immunocore öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Immunocore hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,85 Prozent auf 102,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 103,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at