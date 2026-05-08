Immunocore: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Immunocore hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Immunocore einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 106,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at