Immunome veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Immunome hat sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,75 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Immunome vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,430 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 6,94 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 23,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Immunome 9,04 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at