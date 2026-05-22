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22.05.2026 06:31:29
Immunovant: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Immunovant hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Immunovant vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,73 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,770 USD beziffert. Im Vorjahr waren -2,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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