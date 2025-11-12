Immunovant informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Immunovant hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Immunovant -0,740 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at