Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
|
11.03.2026 17:48:23
Immunovant Stock Up 30% as Investor Trims Stake by $3 Million, But Here's Why It Still Seems Bullish
On February 17, 2026, Alpine Global Management disclosed a sale of 127,039 shares of Immunovant (NASDAQ:IMVT), with an estimated transaction value of $2.83 million based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated February 17, 2026, Alpine Global Management reduced its position in Immunovant by 127,039 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $2.83 million, calculated using the quarterly average share price. The fund’s quarter-end valuation for this position decreased by $22.36 million, a figure that includes both trading activity and market price movements.Immunovant, Inc. is a clinical-stage biotechnology company focused on developing innovative antibody therapies for autoimmune diseases. The company leverages a targeted approach with its lead asset, batoclimab, aiming to address significant unmet medical needs in specialty indications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
