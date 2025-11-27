Immunovia AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Immunovia AB äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,570 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 56,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Immunovia AB 0,2 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at