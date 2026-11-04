Immunovia AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Immunovia AB hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Immunovia AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 740,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at