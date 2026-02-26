26.02.2026 06:31:29

Immunovia AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Immunovia AB hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Immunovia AB ein EPS von 0,020 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 23,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,420 SEK gegenüber -0,720 SEK im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig standen 0,69 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 25,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Immunovia AB 0,93 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

