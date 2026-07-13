13.07.2026 21:57:39

IMO pocht auf gebührenfreie Durchfahrt der Straße von Hormus

LONDON (dpa-AFX) - Die Weltschifffahrtsorganisation IMO pocht auf eine gebührenfreie Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus. Gemäß internationalem Recht müsse die Passage weiterhin zoll- und gebührenfrei bleiben, teilte die UN-Sonderorganisation mit Sitz in London mit. Die IMO betonte, jede Vereinbarung zwischen den Anrainerstaaten der Region müsse die diskriminierungsfreie und ungehinderte Durchfahrtsrecht aller Schiffe sicherstellen.

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade angekündigt. Später bestätigte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom), die Blockade ab Dienstagnachmittag US-Ostküstenzeit (22.00 Uhr deutscher Zeit) wieder aufzunehmen. Zudem will Trump fortan Einnahmen in Höhe von 20 Prozent des Frachtwertes für sich beanspruchen, da die USA die sichere Durchfahrt durch die Meerenge gewährleisten sollen. Details sind bislang offen./ngu/DP/he

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