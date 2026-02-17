IMP Powers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

IMP Powers ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IMP Powers die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,64 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,830 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 84,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IMP Powers 8,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at