17.02.2026 06:31:28
IMP Powers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
IMP Powers ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IMP Powers die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,64 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,830 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 84,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IMP Powers 8,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
