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28.05.2026 06:31:29
IMP Powers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
IMP Powers hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,46 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,380 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7860,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 288,2 Millionen INR ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,140 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -4,850 INR erwirtschaftet worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 313,82 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 15,27 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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