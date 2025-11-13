IMP Powers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IMP Powers hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IMP Powers ein Ergebnis je Aktie von -3,770 INR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 105,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at