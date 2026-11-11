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11.11.2026 06:31:29
Impact BioMedical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Impact BioMedical präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Impact BioMedical -1,510 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 0,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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