13.03.2026 06:31:28
Impact BioMedical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Impact BioMedical äußerte sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Impact BioMedical noch ein Gewinn pro Aktie von -2,360 USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,380 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
