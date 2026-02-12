|
12.02.2026 06:31:29
Impact Fusion International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Impact Fusion International äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 50,0 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
