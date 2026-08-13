Impact Fusion International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Impact Fusion International äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat Impact Fusion International 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at