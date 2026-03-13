TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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13.03.2026 19:21:54

Impact of Middle East conflict on TotalEnergies Activities

Confirmation of information released on Company’s website on March 10, 2026Paris, March 13, 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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11.03.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
09.03.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
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Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs 39 580,00 0,20% Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs
TOTAL S.A. (Spons. ADRS) 56,00 -0,88% TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
TotalEnergies 71,99 2,46% TotalEnergies

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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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