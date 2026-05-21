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21.05.2026 06:31:29
Impact Silver öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Impact Silver hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,2 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 190,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,7 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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