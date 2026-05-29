Impact stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Impact veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 RON. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 RON je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 56,9 Millionen RON, gegenüber 87,4 Millionen RON im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at