CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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24.03.2026 10:42:00
Impacted by a Social Security Clawback? Here's What You Can Do.
Over the past year, millions of Americans have seen their Social Security benefits shrink. If you're among those whose Social Security benefits have been cut, it's likely because the Social Security Administration (SSA) overpaid you and wants its money back.If you've received a notice from the SSA that your payments are being cut or withheld and haven't found a solution yet, here's what you can do: Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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