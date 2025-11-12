Impera Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Impera Capital stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,080 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 118,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at