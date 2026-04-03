Imperalis hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Imperalis hat am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 89,66 Prozent auf 2,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 USD. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 47,25 Prozent auf 7,23 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,91 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at