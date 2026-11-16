Imperalis legte Quartalsergebnis vor

Imperalis gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Imperalis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at