Imperalis stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Imperalis hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Imperalis ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at