Imperalis veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Imperalis stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at