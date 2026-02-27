|
27.02.2026 06:31:29
Imperial DD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Imperial DD hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,450 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,6 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,8 Millionen EUR ausgewiesen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 8,77 EUR gegenüber 5,66 EUR im Vorjahr.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,49 Prozent auf 130,11 Millionen EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 113,64 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.