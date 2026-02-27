Imperial DD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Imperial DD hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,450 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,6 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,8 Millionen EUR ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 8,77 EUR gegenüber 5,66 EUR im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,49 Prozent auf 130,11 Millionen EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 113,64 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at