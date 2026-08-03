Imperial DD vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Imperial DD lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 3,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,4 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,4 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at