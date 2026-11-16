Imperial DD veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Imperial DD veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,96 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 85,3 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at