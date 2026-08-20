Imperial Equities präsentierte Quartalsergebnisse

Imperial Equities hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Imperial Equities im vergangenen Quartal 4,9 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Imperial Equities 4,9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at