Imperial Equities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Imperial Equities hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Imperial Equities in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,8 Millionen CAD im Vergleich zu 4,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at