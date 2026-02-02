|
02.02.2026 06:31:29
Imperial Hotel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Imperial Hotel hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Imperial Hotel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 19,71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18,05 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,55 Milliarden JPY – ein Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Imperial Hotel 14,62 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
