Imperial Hotel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Imperial Hotel hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Imperial Hotel ein Ergebnis je Aktie von -2,500 JPY vermeldet.

Imperial Hotel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at