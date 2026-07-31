Imperial Hotel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Imperial Hotel lud am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 2,42 JPY. Im letzten Jahr hatte Imperial Hotel einen Gewinn von 6,98 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Imperial Hotel 14,81 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at