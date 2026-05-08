Imperial Metals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Imperial Metals lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,08 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 154,6 Millionen CAD – eine Minderung von 12,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 176,6 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at