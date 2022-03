Imperial Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Imperial Metals präsentierte in der am 17.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,090 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 29,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 36,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Imperial Metals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,170 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,040 CAD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Imperial Metals mit einem Umsatz von insgesamt 133,59 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,10 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um -9,80 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,070 CAD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 129,00 Millionen CAD taxiert.

