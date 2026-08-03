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03.08.2026 06:31:29
Imperial Oil: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Imperial Oil äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,52 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,86 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,06 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,84 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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