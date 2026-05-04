Imperial Oil hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Imperial Oil lud am 01.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,94 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,52 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,82 Prozent auf 12,45 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,87 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at