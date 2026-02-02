Imperial Oil informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Imperial Oil hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,00 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Imperial Oil noch ein Gewinn pro Aktie von 2,37 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 11,28 Milliarden CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,92 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,48 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 9,03 CAD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Imperial Oil im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 47,08 Milliarden CAD im Vergleich zu 48,82 Milliarden CAD im Vorjahr.

