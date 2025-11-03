Imperial Oil präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Imperial Oil hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 12,05 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 4,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at