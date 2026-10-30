Imperial Oil Q3 Net Profit Soars; Declares Dividend

(RTTNews) - Imperial Oil Ltd. (IMO, IMO.TO) reported on Friday that third-quarter net income soared to C$2.45 million or C$5.11 per share from C$539 million or C$1.07 per share in the prior-year quarter.

Total revenues and other income for the quarter grew to C$16.21 billion from C$12.05 billion in the same quarter last year.

Separately, the company declared a quarterly dividend of 87 cents per share on the outstanding common shares of the company, payable on January 1, 2027, to shareholders of record at the close of business on December 3, 2026.

In Friday's pre-market trading, IMO is trading on the NYSE at $130.00, down $0.87 or 0.66 percent.

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