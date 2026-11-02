Imperial Oil stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Imperial Oil hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,21 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Imperial Oil einen Umsatz von 11,61 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at