Imperial Petroleum: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Imperial Petroleum präsentierte in der am 06.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Imperial Petroleum 0,100 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 95,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 51,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 26,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Imperial Petroleum im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,00 Millionen USD. Im Vorjahr waren 147,48 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at