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25.05.2026 06:31:29
Imperial Petroleum: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Imperial Petroleum hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Imperial Petroleum 61,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 92,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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