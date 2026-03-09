Imperial Petroleum hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Imperial Petroleum veröffentlichte am 06.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 USD, nach 0,110 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 95,12 Prozent auf 51,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahr 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 161,00 Millionen USD, während im Vorjahr 147,48 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

