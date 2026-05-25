Imperial Petroleum zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Imperial Petroleum hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Imperial Petroleum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 61,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 92,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at